Главный тренер сборной США принес извинения за скандальную ситуацию с флагом Ирана

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер принес извинения за скандальную ситуацию с флагом Ирана.

«Мы понятия не имели, что публикует Федерация футбола США. Тренеры, игроки — мы не знали. Иногда такие вещи выходят из-под нашего контроля.

Все, что мы можем сделать, это извиниться от имени игроков и тренерского штаба, но мы не были частью этого», — приводит слова тренера Daily Mail.

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека.

После этого Федерация футбола Ирана осудила данное сообщение и призвала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны.

Сборная Ирана находится на втором месте в группе В, набрав три очка. США — на третьем (два очка). Лидирует национальная команда Англии с четырьмя очками.

Иран встретится с США 29 ноября. Начало — в 22:00.