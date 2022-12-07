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Сегодня, 14:18

Бышовец, работавший с Пепе в «Маритиму», рассказал о главных преимуществах защитника сборной Португалии

Руслан Минаев
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Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о защитнике сборной Португалии Пепе, с которым работал в «Маритиму».

«Пепе всегда отличался своими физическими качествами: выносливостью и быстрой адаптацией к нагрузкам. Он здорово вел единоборства как на земле, так и в воздухе. Хорошо просчитывал игровые ситуации, обладал даром предвидения. Это позволяло ему занимать правильную позицию на поле и играть на опережение.

Кроме того, подкупало его отношение к футболу. Пепе полностью выкладывался на тренировках и чутко реагировал на все замечания. Он был очень упорным и неуступчивым, терпеть не мог проигрывать. Это проявлялось как в единоборствах на поле, так и в быту. Костяк «Маритиму» в ту пору состоял из опытных бразильцев. В команде было пять-шесть опытных игроков, которые диктовали свою волю партнерам. Так вот, несмотря на юный возраст, Пепе всегда держался очень достойно и не давал себя в обиду», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

Защитник «Порту» забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (6:1).

Пепе — самый возрастной игрок в истории, забивший в плей-офф чемпионата мира: португальскому защитнику сейчас 39 лет и 9 месяцев.

Он также стал автором самого возрастного гола в истории сборной Португалии на чемпионатах мира, превзойдя результат 37-летнего Криштиану Роналду, который также уже забивал на ЧМ-2022.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-obyasnil-sportivnoe-dolgoletie-portugaltsa-pepe
Анатолий Бышовец
Пепе Феррейра (Пепе)
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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