Гладилин считает закономерными результаты 1/8 финала ЧМ-2022

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об исходах матчей 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Футбол выровнялся, и игры проходят на одном уровне, в равной борьбе. Это приятно для меня. Те команды, кто был аутсайдером или составлял группу команд, которая могла вылететь из группового турнира, сейчас стали бороться, ставить задачи и побеждать более сильных, титулованных соперников. Они не тушуются, играют очень грамотно. Функционалы хорошие, тренерские штабы хорошие», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Также он заявил, что не считает сенсацией победу сборной Марокко над командой Испании.

«Это закономерный результат. В то же дополнительное время испанцы создали полтора момента и не забили свои мячи. Если бы преимущество было очевидное, то да [можно было бы говорить о сенсации]. А серия пенальти — это уже другой вопрос, тут как карта легла. У кого хладнокровия было больше, тот и победил», — добавил специалист.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет с Бразилией, Нидерланды — с Аргентиной, Марокко — с Португалией, Англия — с Францией. Матчи пройдут 9 и 10 декабря.