Милонов считает, что сборная России должна взять пример с «Зенита»: «Они могут сокрушить любую команду»
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
«Вся игра была не в нашу пользу: ни в пасах, ни в чем... У нас не было ни одного параметра, в котором мы бы выиграли! Наша команда играла хуже, чем Хорватия. Но мы держались до последнего. Жалко, что вот такое произошло с нашим защитником. Когда я смотрел эту игру, то сказал: победа — это чудо, а ничья — это желание. Но, к сожалению, не получилось. Винить наших ребят не нужно. Нужно брать пример с «Зенита», который может сокрушить любую команду! Надеюсь, больше мы так не будем играть безынициативно», — сказал Милонов «СЭ».
Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.
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