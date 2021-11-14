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Милонов считает, что сборная России должна взять пример с «Зенита»: «Они могут сокрушить любую команду»

20:45
Виталий Милонов. Фото Instagram
Виталий Милонов. Фото Instagram
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Вся игра была не в нашу пользу: ни в пасах, ни в чем... У нас не было ни одного параметра, в котором мы бы выиграли! Наша команда играла хуже, чем Хорватия. Но мы держались до последнего. Жалко, что вот такое произошло с нашим защитником. Когда я смотрел эту игру, то сказал: победа — это чудо, а ничья — это желание. Но, к сожалению, не получилось. Винить наших ребят не нужно. Нужно брать пример с «Зенита», который может сокрушить любую команду! Надеюсь, больше мы так не будем играть безынициативно», — сказал Милонов «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Данил Алешин все материалы автора
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