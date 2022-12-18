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Сегодня, 17:02

Роднина: «Россия не играла в Катаре — нет расстройства и разочарований»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что будет следить за финалом чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я буду смотреть финал чемпионата мира, также вчера следила за игрой Марокко — болела за них. Назвать себя поклонницей футбола не могу, но когда есть возможность глянуть на высший класс — хочется посмотреть это и быть в курсе событий.

Российский футбол — не высший класс, конечно. Но это главный вид спорта нашей страны, у нас любят эту игру, ЧМ в Катаре оказался смотрибельным у нас. Россия не играла в Катаре — у россиян нет и расстройства, и разочарований, просто смотрим хороший футбол", — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Российские футболисты не принимают участие в турнире. Весной УЕФА и ФИФА отстранили команды из России до следующего уведомления.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-rossii-net-v-katare-net-rasstrojstv-i-razocharovanij-u-rossiyan/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Ирина Роднина
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