Аргентина — Франция: финал ЧМ-2022 судит мексиканский певец

Одним из судей финального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции стал мексиканец Фернандо Герреро по прозвищу El Cantante (Певец). Он будет работать в ВАР-центре как помощник видеоарбитров — стоять за спинами ВАР и АВАР и при необходимости помогать им и их страховать. Герреро на самом деле выделяется хорошими вокальными данными и не раз демонстрировал это во время телеинтервью. Зачастую его имя так и пишут — вместе с прозвищем.

Возглавит же бригаду поляк Шимон Марчиняк. Помимо него и Герреро в нее также вошли еще девять человек: Павел Сокольницки (первый ассистент, Польша), Томаш Листкевич (второй ассистент, Польша), Исмаил Элфат (четвертый судья, США), Кэтрин Несбитт (резервный судья, США), Томаш Квятковски (видеоарбитр, Польша), Хуан Сото (помощник видеоарбитра, Венесуэла), Кайл Аткинс (офсайд-ВАР, США), Бастиан Данкерт (резервный ВАР, Германия), Кори Паркер (резервный АВАР, США).