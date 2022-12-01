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Сегодня, 17:57

Рианчо надеется на выход Испании в плей-офф ЧМ-2022 после матча с Японией

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча групповой стадии чемпионата мир-2022 в Катаре между сборными Испании и Японии.

«Это будет еще одна сложная игра. Я думаю, что в игре Испании наблюдается хорошая динамика. С нетерпением жду победы и выхода в плей-офф!» — сказал испанский специалист «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, игра начнется в 22.00 по московскому времени. Следить за прямой трансляцией встречи можно будет на сайте «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
Рауль Рианчо
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