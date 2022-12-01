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Форвард Уругвая Суарес отказался извиняться за игру рукой в матче с Ганой на ЧМ-2010

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Луис Суарес отбивает мяч рукой в матче 2 июля 2010 года на ЧМ-2010 с Ганой.
Фото Global Look Press

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес не стал извиняться за игру рукой и удаление в матче 1/4 финала ЧМ-2010 против Ганы (1:1, 4:2 — по пен.).

2 июля 2010 года игрок рукой выбил мяч из ворот уругвайской команды и был удален с поля. Африканцы не смогли реализовать пенальти, а затем стали называть нападающего «дьяволом».

«Я не буду извиняться за это. Да, я сыграл рукой, но игрок Ганы не реализовал пенальти, а не я. Мне стоило бы принести извинения, если бы я нанес кому-то травму. Нельзя жить прошлым», — приводит слова Суареса france24.com.

На ЧМ-2022 в Катаре Суарес провел два матча за сборную Уругвая и не отметился результативными действиями. 2 декабря его сборная сыграет с Ганой в группе H (начало игры — в 18.00 мск).

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Луис Суарес
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Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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