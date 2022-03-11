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Сегодня, 15:30

Президент УЕФА назвал необходимыми санкции в отношении российских клубов и сборных

Президент УЕФА прокомментировал отстранение российских клубов и сборных
Карен Саркисян
Корреспондент
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал отстранение российских клубов и сборных.

«Санкции необходимы, — приводит слова Чеферина ТАСС со ссылкой на Corriera della Serra. — Это не политический, а гуманитарный кризис. Мне жаль обижать российских спортсменов, но мы должны показать себя сплоченными, проявить единство во имя мира».

Также президент УЕФА прокомментировал разрыв контракта с «Газпромом».

«Разрыв контракта с «Газпромом» был правильным. Финансово это стоило дорого, для нас это удар по кошельку. На нас не влияют политики, но политика — это часть жизни, и мы можем на нее влиять, потому что у нас есть поддержка многих», — заявил он.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения.

Источник: https://tass.ru/sport/14041549

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
РПЛ
РФС
Александер Чеферин
УЕФА
ФИФА
25
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