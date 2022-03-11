Президент УЕФА назвал необходимыми санкции в отношении российских клубов и сборных

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал отстранение российских клубов и сборных.

«Санкции необходимы, — приводит слова Чеферина ТАСС со ссылкой на Corriera della Serra. — Это не политический, а гуманитарный кризис. Мне жаль обижать российских спортсменов, но мы должны показать себя сплоченными, проявить единство во имя мира».

Также президент УЕФА прокомментировал разрыв контракта с «Газпромом».

«Разрыв контракта с «Газпромом» был правильным. Финансово это стоило дорого, для нас это удар по кошельку. На нас не влияют политики, но политика — это часть жизни, и мы можем на нее влиять, потому что у нас есть поддержка многих», — заявил он.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения.