Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить национальную команду от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Сейчас вообще сложные времена, футбол сегодня не так важен — все больше обеспокоены политической обстановкой. В глобальном смысле неважно, откуда родом даже самые юные спортсмены — они уважают друг друга, на равных соревнуются с другими. Конкуренция в турнирах ведь основана на дружбе и уважении — и не только в хоккее. В политике же об этом речи нет вообще», — приводит слова Хиддинка «Чемпионат».

Также нидерландский специалист поддержал своих друзей из России.

«Я живу в Нидерландах и поддерживаю всех своих друзей из России. Спорт же вообще только страдает от того, что кто-то пытается выяснять отношения между собой, но нормальные люди остаются нормальными. Все находятся в хорошем контакте. И политики должны учиться у людей из сферы культуры, музыки и спорта. Это невероятно. Катастрофа. Но все же спорту есть куда стремиться», — добавил Гус.

Ранее, 28 февраля, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.