Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

10 марта, 23:56

«Неважно, откуда родом юные спортсмены». Хиддинк — о решении ФИФА отстранить Россию от стыков ЧМ

Хиддинк отреагировал на решение ФИФА отстранить сборную России от стыков ЧМ-2022
Галина Глазко
Гус Хиддинк.
Фото Andrey Fokin, Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить национальную команду от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Сейчас вообще сложные времена, футбол сегодня не так важен — все больше обеспокоены политической обстановкой. В глобальном смысле неважно, откуда родом даже самые юные спортсмены — они уважают друг друга, на равных соревнуются с другими. Конкуренция в турнирах ведь основана на дружбе и уважении — и не только в хоккее. В политике же об этом речи нет вообще», — приводит слова Хиддинка «Чемпионат».

Также нидерландский специалист поддержал своих друзей из России.

«Я живу в Нидерландах и поддерживаю всех своих друзей из России. Спорт же вообще только страдает от того, что кто-то пытается выяснять отношения между собой, но нормальные люди остаются нормальными. Все находятся в хорошем контакте. И политики должны учиться у людей из сферы культуры, музыки и спорта. Это невероятно. Катастрофа. Но все же спорту есть куда стремиться», — добавил Гус.

Ранее, 28 февраля, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4633431-hiddink-rasskazal-kak-otnositsya-k-resheniyu-otstranit-sbornuyu-rossii-ot-stykov-chm-2022.html
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
ФИФА
1
Читайте также
Положительную пробу на мельдоний сдала даже лошадь. Дикая история с допингом
4 тонны кокаина: звезду «Спартака» Квинси Промеса подозревают в торговле наркотиками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дик Адвокат разочарован в снятии сборной России с ЧМ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости