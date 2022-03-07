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Сегодня, 20:05

РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение ФИФА и УЕФА

Иван Шитик
Корреспондент
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

«РФС сегодня подал апелляцию в CAS», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России на данный момент не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Россияне 24 марта должны были сыграть со сборной Польши, а в случае победы им предстояло 29 марта встретиться с сильнейшей командой в паре Швеция — Чехия.

Источник: https://tass.ru/sport/3995931
РФС
Сборная России по футболу
УЕФА
ФИФА
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