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18 декабря, 22:06

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал футболистов после поражения в финале ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле после финала чемпионата мира, чтобы поддержать проигравшую французскую сборную.

«Это команда позволила нам мечтать», — написал Макрон в Twitter.

Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу.

Франция выигрывала чемпионаты мира в 1998 и 2018 годах.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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