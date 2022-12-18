Алдонин: «Месси уже давно великий. Этот кубок — личный священный Грааль»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился эмоциями после победы Аргентины в финале чемпионата мира-2022 над Францией (3:3, пенальти 4:2).

«Великолепный финал, — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина. — О таком финале можно только мечтать. 3:3 с обоюдными камбэками. Прекрасно проявили себя Месси и Мбаппе. Футбол, действительно, был великолепен. Даже при счете 3:3 они бежали вперед друг на друга. Я считаю, что с точки зрения зрелища — это образцово-показательный финал».

Также ветеран высказался о нападающем аргентинцев Лионеле Месси, который в 35 лет выиграл первый чемпионат мира.

«Для меня Месси уже давно великий. Этот кубок для Месси личный священный Грааль, к которому он шел всю свою карьеру. Нет сомнения, что он великий. То есть это просто постфактум. Месси подтвердил это и все. Этот игрок — украшение всего мирового футбола. Будучи в таком возрасте, Месси не просто был награжден трофеем, как это обычно бывает с опытным игроком. Он играл главную роль в этой постановке. Я считаю, что это жирный восклицательный знак в карьере Лео», — заявил Алдонин.