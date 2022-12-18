Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:09

Леандро Фернандес: «Есть только два Бога в футболе — Месси и Марадона»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок «Динамо», аргентинец Леандро Фернандес поделился эмоциями от победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Наконец-то это случилось! Для всех это безумный праздник. Аргентина — чемпион мира! Месси — чемпион мира! Теперь всем стало понятно, что у нас только два Бога в футболе — Месси и Марадона», — цитирует Sport24 Фернандеса.

Сборная Аргентины в финале обыграла команду Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем чемпионата мира в Катаре.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси впервые в карьере выиграл мировое первенство.

Источник: Sport24
Диего Марадона
Леандро Себастьян Фернандес
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
2
0
Читайте также
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: события суперфинала ЧМ-2022
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Аргентина — Франция: видеообзор финала ЧМ-2022
Варан: «Целый час нас не было в игре. Но мы вернулись и тоже могли победить»
Орлов назвал финал ЧМ в Катаре лучшим на своей памяти
«Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ
Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал футболистов после поражения в финале ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал футболистов после поражения в финале ЧМ-2022

Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости