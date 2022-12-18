Леандро Фернандес: «Есть только два Бога в футболе — Месси и Марадона»

Экс-игрок «Динамо», аргентинец Леандро Фернандес поделился эмоциями от победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Наконец-то это случилось! Для всех это безумный праздник. Аргентина — чемпион мира! Месси — чемпион мира! Теперь всем стало понятно, что у нас только два Бога в футболе — Месси и Марадона», — цитирует Sport24 Фернандеса.

Сборная Аргентины в финале обыграла команду Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем чемпионата мира в Катаре.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси впервые в карьере выиграл мировое первенство.