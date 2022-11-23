Кравцов — о поражении Аргентины: «Россия сыграла бы лучше? Не думаю, что можно так говорить»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов в разговоре с «СЭ» высказался о поражении сборной Аргентины от Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира (1:2).

— Смотрели какие-то игры чемпионата мира?

— Смотрели игру Аргентины и Саудовской Аравии.

— Как вам результат?

— Не ожидал такого, честно говоря.

— Сборная России сыграла бы лучше сборной Аргентины?

— Не знаю. Не думаю, что можно так говорить.

— Что нужно сделать «Сочи», чтобы быть еще лучше во второй части сезона?

— Нам надо только работать.