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Кравцов — о поражении Аргентины: «Россия сыграла бы лучше? Не думаю, что можно так говорить»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов в разговоре с «СЭ» высказался о поражении сборной Аргентины от Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира (1:2).

— Смотрели какие-то игры чемпионата мира?

— Смотрели игру Аргентины и Саудовской Аравии.

— Как вам результат?

— Не ожидал такого, честно говоря.

— Сборная России сыграла бы лучше сборной Аргентины?

— Не знаю. Не думаю, что можно так говорить.

— Что нужно сделать «Сочи», чтобы быть еще лучше во второй части сезона?

— Нам надо только работать.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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