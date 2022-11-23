Кравцов — о поражении Аргентины: «Россия сыграла бы лучше? Не думаю, что можно так говорить»
Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов в разговоре с «СЭ» высказался о поражении сборной Аргентины от Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира (1:2).
— Смотрели какие-то игры чемпионата мира?
— Смотрели игру Аргентины и Саудовской Аравии.
— Как вам результат?
— Не ожидал такого, честно говоря.
— Сборная России сыграла бы лучше сборной Аргентины?
— Не знаю. Не думаю, что можно так говорить.
— Что нужно сделать «Сочи», чтобы быть еще лучше во второй части сезона?
— Нам надо только работать.
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