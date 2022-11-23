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Сегодня, 11:00

Главчич считает, что сборная Сербии дойдет до 1/4 финала ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Полузащитник «Химок» Неманья Главчич поделился мнением о выступлении сборной Сербии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

По словам хавбека подмосковного клуба, национальная команда Сербии может добраться до четвертьфинала турнира.

«У нас сейчас очень хорошая команда, сильные игроки и тренер. Я ожидаю хорошего результата на чемпионате мира — минимум четвертьфинал. Да, у нас тяжелая группа, но в первой игре против Бразилии у нас равные шансы, потому что у нас есть уверенность, позади нас удачные результаты в отборочном турнире на ЧМ — мы первые в нашей группе, а на втором месте Португалия. Так что, почему не победить?» — цитирует Главчича Metaratings.ru.

В групповом турнире ЧМ-2022 Сербия сыграет с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

Источник: https://metaratings.ru/news/glavchich-o-sbornoy-serbii-ozhidayu-khoroshego-rezultata-na-chm-chetvertfinal-1420550/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
Неманья Главчич
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