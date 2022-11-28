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Сегодня, 15:44

Хавбек Камеруна Ондуа: «Ничья с Сербией — это хороший результат для нас»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа доволен ничьей в матче против Сербии
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился эмоциями после ничьей в матче с Сербией (3:3) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

«После такого матча я думаю, что это успех для всей команды. 1:3, потом 2:3 и ничья в конце — это хороший результат для нас. Впереди у нас сложный матч против сборной Бразилии. Победа над бразильцами? В футболе нет ничего невозможного. Мы уже это увидели это на чемпионате мира. Нужно играть.

О чем говорили в раздевалке в перерыве? Тренер чуть-чуть поругался. Говорил, что надо просыпаться. Потом команда собралась, и мы сыграли. Замена вратаря? Каждый хочет играть. Сегодня один, завтра другой. Онана был не согласен? Я не знаю», — сказал Ондуа «СЭ».

Команды набрали по 1 очку и замыкают группу G. Лидируют Бразилия и Швейцария (по 3 очка), которые сыграют сегодня в 19.00 мск.

Гаэль Ондуа
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
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