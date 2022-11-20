ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:52

Полузащитник Эдуардо Камавинга пропустил тренировку сборной Франции

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник Эдуардо Камавинга пропустил тренировку сборной Франции, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 20-летний футболист испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра. Главный тренер национальной команды Дидье Дешам решил не рисковать здоровьем полузащитника.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с Австралией, Данией и Тунисом.

В первом матче французы встретятся с командой Австралии. Игра пройдет 22 ноября в 22.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
Эдуардо Камавинга
1
0
Читайте также
В Катаре завершилась церемония открытия чемпионата мира 2022 года
Фанат Трусовой выбежал на лед в Самаре. Что было дальше?
Пожар на складе в центре Москвы локализован на площади 2,5 тыс. кв. м
В Белоруссии задержали всех действовавших в рамках плана «Перамога» лиц
СМИ сообщили о подготовке Германией плана на случай прямого конфликта с РФ
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Бывший главный тренер «Челси» — о переходе Даса в «Динамо»: «Каждый делает свой выбор. Думаю, это его ответственность»
Эквадор обыграл Катар в матче открытия ЧМ-2022
Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор посетили 67372 зрителя
ВАР лишил Валенсию рекорда в матче чемпионата мира-2022
Фанаты Эквадора распевали кричалки с требованием вернуть продажу пива на стадионах ЧМ-2022
Фишки церемонии открытия ЧМ-2022: выступление Фримена, реабилитация Забиваки и корейская суперзвезда вместо отказавшейся Шакиры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ВАР лишил Валенсию рекорда в матче чемпионата мира-2022

Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор посетили 67372 зрителя
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости