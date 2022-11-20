Полузащитник Эдуардо Камавинга пропустил тренировку сборной Франции

Полузащитник Эдуардо Камавинга пропустил тренировку сборной Франции, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 20-летний футболист испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра. Главный тренер национальной команды Дидье Дешам решил не рисковать здоровьем полузащитника.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с Австралией, Данией и Тунисом.

В первом матче французы встретятся с командой Австралии. Игра пройдет 22 ноября в 22.00 по московскому времени.