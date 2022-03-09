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Сегодня, 00:58

Польский футбольный союз прокомментировал решение ФИФА по стыковым матчам чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент

Решение Международной федерации футбола (ФИФА) об автоматическом проходе сборной Польши в финал раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года без проведения полуфинальной игры с командой России является единственно правильным в сложившихся обстоятельствах. Такое мнение ТАСС высказали в пресс-службе Польского футбольного союза (PZPN).

«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», — сообщили ТАСС в пресс-службе PZPN.

Во вторник ФИФА объявила о том, что сборная Польши автоматически стала финалистом отбора к чемпионату мира, избежав полуфинальной игры с командой России. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

В понедельник Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА и УЕФА.

В финале отбора на чемпионат мира сборная Польши сыграет с победителем матча между командами Швеции и Чехии 29 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/14005169
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