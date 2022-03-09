В Шведском футбольном союзе раскритиковали решение ФИФА по сборной Польши

Международная федерация футбола (ФИФА) нарушила спортивный принцип борьбы, выведя автоматически сборную Польши в финал отборочного раунда на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение высказал генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хокан Шестранд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В финале поляки сыграют с победителем матча между командами Швеции и Чехии 29 марта. В полуфинале, который был запланирован на 24 марта, сборная Польши должна была встретиться с командой России, однако 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от участия в международных соревнованиях.

«Мы думаем, что со спортивной точки зрения разумным и справедливым было бы, чтобы поляки получили нового соперника, — сказал Шестранд. — Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но тем не менее должен применяться принцип игры с одинаковыми условиями, то есть игра и победа в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира».

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.