Полузащитник «Динамо» Шиманьски попал в стартовый состав сборной Польши на матч против Швеции

Сборная Польши сыграет с командой Швеции в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

С первых минут в составе поляков начнет игру полузащитник Себастьян Шиманьски.

Польша: Щенсны, Белик, Глик, Беднарек, Кэш, Гуральски, Модер, Берешиньски, Зелиньски, Шиманьски, Левандовски.

Запасные: Скорупски, Грабара, Хелик, Кендзера, Букса, Крыховяк, Гросицки, Реца, Пухач, Ветеска, Журковски, Пентек.

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Даниэльсон, Линделеф, Крафт, Форсберг, К.Ульссон, Карльстрем, Кулусевски, Кавайсон, Исак.

Запасные: Линде, Норфельдт, Бенгтссон, Классон, Хргота, Ибрагимович, Хеландер, Старфельт, Карлссон, Эланга, Сундгрен, Сванберг.

Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.