Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Македонией

Сборная Португалии сыграет с Северной Македонией в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Португалия: Д.Кошта, Ж.Канселу, Данилу, Пепе. Н.Мендеш, Б.Фернандеш, Моутинью, Отавио, Б.Силва, К.Роналду, Жота.

Запасные: Р.Патрисиу, Жозе Са, Витинья, Геррейру, Фонте, А.Силва, Карвалью, Леау, Гедеш, Нунес, Седрик, Ж.Феликс.

Македония: Димитриевски, Алиоски, Д.Велкоски, Муслиу, С.Ристовски, Трайковски, Адеми, Барди, Эльмас, Костадинов, М.Ристовски.

Запасные: Наумовски, Шишковски, Тодороски, Ашковски, Ристевски, Чурлинов, Серафимов, Николов, Дав.Бабунски, Дор.Бабунски, Спировски, Миовски.

Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.