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Сегодня, 20:34

Португалия — Македония: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Македонией
Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Португалии сыграет с Северной Македонией в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Португалия: Д.Кошта, Ж.Канселу, Данилу, Пепе. Н.Мендеш, Б.Фернандеш, Моутинью, Отавио, Б.Силва, К.Роналду, Жота.

Запасные: Р.Патрисиу, Жозе Са, Витинья, Геррейру, Фонте, А.Силва, Карвалью, Леау, Гедеш, Нунес, Седрик, Ж.Феликс.

Македония: Димитриевски, Алиоски, Д.Велкоски, Муслиу, С.Ристовски, Трайковски, Адеми, Барди, Эльмас, Костадинов, М.Ристовски.

Запасные: Наумовски, Шишковски, Тодороски, Ашковски, Ристевски, Чурлинов, Серафимов, Николов, Дав.Бабунски, Дор.Бабунски, Спировски, Миовски.

Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Криштиану Роналду
Сборная Македонии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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