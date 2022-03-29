Португалия — Македония: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе
Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Македонией
Сборная Португалии сыграет с Северной Македонией в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Португалия: Д.Кошта, Ж.Канселу, Данилу, Пепе. Н.Мендеш, Б.Фернандеш, Моутинью, Отавио, Б.Силва, К.Роналду, Жота.
Запасные: Р.Патрисиу, Жозе Са, Витинья, Геррейру, Фонте, А.Силва, Карвалью, Леау, Гедеш, Нунес, Седрик, Ж.Феликс.
Македония: Димитриевски, Алиоски, Д.Велкоски, Муслиу, С.Ристовски, Трайковски, Адеми, Барди, Эльмас, Костадинов, М.Ристовски.
Запасные: Наумовски, Шишковски, Тодороски, Ашковски, Ристевски, Чурлинов, Серафимов, Николов, Дав.Бабунски, Дор.Бабунски, Спировски, Миовски.
Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.
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