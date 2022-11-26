Польша — Саудовская Аравия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

В субботу, 26 ноября сборная Польши сыграет против Саудовской Аравии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и начнется в 16.00 по московскому времени.

Сборные Польши и Саудовской Аравии выступают в группе C с Мексикой и Аргентиной. В первом туре поляки сыграли вничью с мексиканцами (0:0), а саудовцы победили аргентинцев (2:1).

Сборная Саудовской Аравии лидирует в группе C с 3 очками, Польша идет на второй строчке с 1 очком.

Следить за матчем Польша — Саудовская Аравия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке