Колосков: «Чемпионат мира начался, а мы пиво обсуждаем»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение организаторов чемпионата мира-2022 по футболу и властей Катара запретить продажу пива на всех стадионах, где будут проходить матчи турнира.

«Я спокойно к этому отношусь. Пива там сколько хочешь. Но его запретили только на трибунах выпивать, а в остальное время — пей хоть утром, хоть днем, хоть ночью. Это тема, которую не стоит обсуждать. Это неинтересная, никому не нужная мелочь. Чемпионат мира начался, а мы пиво обсуждаем», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.