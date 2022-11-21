Англия — Иран: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В понедельник, 21 ноября, сборная Англии сыграет против Ирана в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ранее сборные Англии и Ирана не встречались.

Команды играют в группе В вместе с такими сборными, как США и Уэльс.

Следить за матчем Англия — Иран вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке