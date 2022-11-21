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Колосков — о запрете ФИФА на ношение повязок в поддержку ЛГБТ: «Давайте лучше о футболе поговорим»

Колосков отреагировал на решение ФИФА запретить футболистам носить повязки в поддержку ЛГБТ
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА запретить футболистам ношение повязок в поддержку ЛГБТ.

«Если есть запрет ФИФА, значит, тот, кто будет носить эту повязку, получит наказание. Давайте лучше о футболе поговорим», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Ранее стало известно, что если игроки турнира наденут радужную повязку, то судья будет вправе показать им желтую карточку с первых секунд.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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Катар 0
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18%

3.70

П2

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