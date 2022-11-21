Колосков отреагировал на решение ФИФА запретить футболистам носить повязки в поддержку ЛГБТ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА запретить футболистам ношение повязок в поддержку ЛГБТ.

«Если есть запрет ФИФА, значит, тот, кто будет носить эту повязку, получит наказание. Давайте лучше о футболе поговорим», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Ранее стало известно, что если игроки турнира наденут радужную повязку, то судья будет вправе показать им желтую карточку с первых секунд.