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Колосков: «Матч между сборными Кореи и Ганы — украшение чемпионата мира-2022»

Мария Гусева
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной Ганы над Южной Кореей (3:2) в матче группового турнира ЧМ-2022.

«Я ожидал такого яркого матча от Ганы. Это одна из сильнейших команд не только в Африке, но и в мире. Неслучайно футболисты этой сборной играют в сильнейших европейских клубах. Поэтому у меня на счет этой команды не было сомнений, — цитирует Metaratings Колоскова. — А вот от Кореи я не ожидал такого мастерства. У них всегда была сила, выносливость, напор, воля, но сейчас они очень хорошо технически подготовлены. Этот матч — украшение турнира. Главное — они не катают мяч на своей половине поля, как делают европейские команды, а идут в атаку. Матч держал в напряжении не только зрителей, но и меня тоже».

Сборная Ганы набрала 3 очка и занимает второе место в группе H. Корея опустилась на четвертую строчку (1 очко).

В заключительном туре группового этапа Корея встретится с Португалией, а Гана — с Уругваем. Оба матча пройдут 2 декабря.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
Вячеслав Колосков
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