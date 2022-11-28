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Судейство

Сегодня, 18:51

Николаев объяснил, должен ли был арбитр дать доиграть эпизод с угловым в матче Корея — Гана

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал эпизод в концовке матча группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Южной Кореи и Ганы (2:3).

«Должен ли был арбитр дать доиграть эпизод с угловым Южной Кореи на 101-й минуте? В правилах такого нет, есть рекомендации. Если не брать в расчет этот чемпионат мира и 10 добавленных минут, а идет атака, назначен угловой удар, и остается там какое-то время, 10 секунд, 5, не важно, есть рекомендация— дать доиграть эпизод. Здесь надо смотреть», — сказал Николаев «СЭ».

К основному времени второго тайма главный арбитр встречи добавил 10 минут. Команда даже переиграли это время и в последней атаке корейцы заработали право на угловой. Однако главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не позволил исполнить стандарт и дал свисток об окончании матча.

Главный тренер сборной Кореи Паулу Бенту получил красную карточку после завершения матча ЧМ-2022 против Ганы (2:3).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
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