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Сегодня, 03:27

Пеле обратился к форварду сборной Франции Мбаппе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пеле и Кильян Мбаппе.
Фото Global Look Press

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле ответил на слова поддержки от форварда сборной Франции Кильяна Мбаппе. Бразилец находится в больнице.

«Спасибо, Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд, друг!» — написал Пеле в Twitter.

Француз стал вторым после Пеле футболистом в истории, который забил 7 голов на чемпионатах мира до того, как ему исполнилось 24 года. Также он стал самым молодым автором пяти голов в плей-офф ЧМ со времен Пеле в 1958 году.

Как ранее сообщили бразильские СМИ, 82-летний Пеле получает паллиативную помощь после того, как химиотерапия перестала приносить ожидаемые результаты.

Легендарного бразильского футболиста госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.

Килиан Мбаппе. Мбаппе повторил уникальное достижение Пеле на чемпионатах мира
Килиан Мбаппе
Пеле
Футбол
Сборная Франции по футболу
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