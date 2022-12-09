«Мы можем победить любого. Марокканский журналист объяснил причины успеха своей сборной

Главный редактор марокканского издания Leseco Мохамед Лааби в комменатрии для «СЭ» поделился мнением о своей сборной.

— Сила Марокко — в командном духе. Тренер Валид Реграги смог за короткое время сплотить команду и вселить в футболистов веру в то, что они способны на все. Игроки готовы умереть на поле за свою страну. По правде говоря, мы все еще не до конца осознаем, что происходит. Думаю, раз уж мы можем обыграть Бельгию и Испанию, то можем победить любого.

— Что вас беспокоит перед четвертьфиналом?

— Усталость и травмы. По ходу матча с Испанией все видели, что у игроков не все в порядке с физической готовностью — проблемы возникали у Амрабата, Агерда, Саисса, Мазрауи, Амелла, Хакими. Чтобы достичь вершины, нам нужен полностью здоровый состав. Надеюсь, все успеют восстановиться к встрече с Португалией. В любом случае никто не ожидал увидеть среди топ-сборных такого гостя, как Марокко. Надеюсь, мы подпортим еще чьи-то ожидания.