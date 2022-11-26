Мбаппе повторил уникальное достижение Пеле на чемпионатах мира

Сборная Франции обыграла Данию (2:1) во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Два гола в этой встрече забил нападающий французов Киллиан Мбаппе. 23-летний форвард забил 6-й и 7-й голы на чемпионатах мира.

Он стал вторым футболистом в истории, который забил 7 голов на чемпионатах мира до того, как ему исполнилось 24 года. До него такое достижение покорялось только великому бразильцу Пеле.

Мбаппе в списке лучших бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира обошел Мишеля Платини и Зинедина Зидана (по 5 голов), а также Тьерри Анри (6 голов на ЧМ). Мбаппе опережает лишь Жюст Фонтен (13).

До рекорда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира Мбаппе остается 9 голов.

Франция обеспечила себе участие в плей-офф, набрав 6 очков за два тура в группе D.