Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев после матча отборочного трунира ЧМ-2022 против Словакии (1:0) рассказал о своем капитанстве, оценил игру в маске и добавил, что победа далась очень тяжело.

— Была вероятность, что я не сыграю, — приводит слова Кузяева пресс-служба национальной команды. — После столкновения чувствовал себя не очень, но провели тесты и серьезных противопоказаний не было.

— Насколько мешала маска?

— Не сказал бы, что мешала, но без нее было бы намного комфортнее. Но обстоятельства вынуждают. Поэтому или так, или никак.

— Во время матча были опасения или забыл про травму?

— Во время игры не думал об этом. Не думал о том, идти ли в стычки или нет. Бл полностью сосредоточен на игре.

— Что скажешь о капитанской повязке?

— Это большая честь и ответственность быть капитаном на эту игру. Мне очень приятно вдвойне, потому что команда победили. Все ребята выложились. Спасибо болельщикам за поддержку. Главное — три очка. Идем дальше.

— Победа сегодня получилась тяжелой?

— Да. Победа досталась очень непросто. У соперника было пару стопроцентных моментов. Где-то нам повезло, конечно. Победа есть победа. Дальше — тяжелейший выезд в Словению.