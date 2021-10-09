Малафеев объяснил отсутствие Гильерме в матче со Словакией

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал игру Матвея Сафонова в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словакии (1:0).

«Возможно, все-таки я где-то был убежден в том, что будет играть Гильерме, но заработанная дисквалификация в РПЛ и проигранный матч в Лиге Европы расставило приоритеты для Кафанова немного иначе. Возможно, Гильерме сейчас не в своей форме, в следствии чего не был даже включен в заявку на этот матч», — сказал Малафеев «СЭ».

Малафееву понравилось, как Сафонов отработал в игре против Словакии.

«Матвей совершил несколько важных сэйвов и в целом провел очень надежный матч. Он запомнился не только роскошными сэйвами, но и, в общем, поведением в воротах: Матвей сохранял спокойствие весь матч под постоянным давлением словаков. Он уверенно подчищал навесы и прострелы, реагировал на мяч после рикошетов и своевременно выходил и подстраховывал защиту при необходимости», — добавил Малафеев.

Сборная России после домашней победы над сборной Словакии (1:0) занимает второе место в группе H квалификации ЧМ-2022, уступая Хорватии только по дополнительным показателям.