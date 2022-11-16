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Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022 заменит нападающий «Айнтрахта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рандаль Коло Муани.
Фото Global Look Press

Стало известно, кого главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызовет в команду на замену травмированному Кристоферу Нкунку. По информации RMC, в заявку французов будет включен нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.

Официально имя сменщика Нкунку будет названо после того, как ФИФА подтвердит медицинскую карту игрока.

Во вторник вечером стало известно, что 25-летний Кристофер Нкунку получил травму колена на тренировке и не сыграет на чемпионате мира-2022, так как не успеет восстановиться.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом.

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