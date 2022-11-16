Азар не считает сборную Бельгии лучшей командой ЧМ-2022

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от выступления бельгийцев на чемпионате мира-2022.

«Это хорошая команда, с хорошими игроками. У нас больше опыта, чем на чемпионате мира в России... У нас есть сомнения, хотя и не явные. Думаю, что есть команды лучше, чем мы. Какие? Бразилия, конечно. Франция, Аргентина», — цитирует Marca Азаром.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгии сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В первом матче бельгийцы встретятся со сборной Канады 23 ноября в 22:00 (мск).