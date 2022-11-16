ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:43

Азар не считает сборную Бельгии лучшей командой ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от выступления бельгийцев на чемпионате мира-2022.

«Это хорошая команда, с хорошими игроками. У нас больше опыта, чем на чемпионате мира в России... У нас есть сомнения, хотя и не явные. Думаю, что есть команды лучше, чем мы. Какие? Бразилия, конечно. Франция, Аргентина», — цитирует Marca Азаром.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгии сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В первом матче бельгийцы встретятся со сборной Канады 23 ноября в 22:00 (мск).

Эден Азар
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
0
Читайте также
Замужем за плейбоем. Почему несчастлива пловчиха и княгиня Монако Шарлин?
Роналду пошел на разрыв с «МЮ». Что дальше: «Челси», «Спортинг» или МЛС?
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нкунку получил травму на тренировке и пропустит ЧМ-2022

Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022 заменит нападающий «Айнтрахта»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости