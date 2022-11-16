Азар поделился ожиданиями от ЧМ-2022: «Должен доказать всем, что могу играть в футбол»

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар хочет хорошо проявить себя на чемпионате мира-2022.

«Когда не играю, тяжело, а если играю, конечно. Футбол — это моя жизнь, и я просто хочу играть. Да, конечно, ЧМ-2022 — последний шанс доказать всем, что я все еще тот. Должен доказать всем, что могу играть в футбол. Люди сомневаются в том, что я могу показывать на поле, а я — нет», — цитирует Marca Азара.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгии сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В первом матче бельгийцы встретятся со сборной Канады.