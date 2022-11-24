Между аргентинскими и мексиканскими болельщиками произошла драка из-за оскорбительных кричалок про Месси
В Катаре произошла драка между фанатами сборных Аргентины и Мексики, сообщает Give Me Sport.
Как стало известно, мексиканцы начали скандировать кричалку о нападающем соперника: «Месси, иди к черту!»
Все это привело к стычке между фанатами, несколько болельщиков получили ранения.
При этом ни полиция, ни скорая, ни представители катарских властей никак не отреагировали на случившееся.
Напомним, что 26 ноября сборные Аргентины и Мексики проведут очный матч на ЧМ-2022.
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