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18 декабря, 21:35

Месси поцеловал кубок мира до его вручения после финала ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси целует Кубок мира.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре.

Он получил специальный приз на церемонии награждения после финала. Проходя мимо кубка, который предназначен для победителей, Месси остановился у трофея и поцеловал.

35-летний аргентинец впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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