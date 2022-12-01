Месси и Щенсны повторили рекорды чемпионатов мира

В конце первого тайма матча чемпионата мира-2022 против сборной Польши аргентинский нападающий Лионель Месси заработал 11-метровый, но не смог его реализовать. Форвард оказался всего вторым футболистом в истории чемпионатов мира, которому дважды не удалось забить пенальти.

Первый промах лидер сборной Аргентины допустил четыре года назад в игре с Исландией, не сумев переиграть Ханнеса Тоура Халльдоурссона. Помимо него дважды терпел неудачу Асамоа Гьян. В 2006 году ганец проиграл дуэль Петру Чеху, а в 2010-м попал в перекладину на последней минуте дополнительного времени в матче против Уругвая.

Сборная Аргентины вышла на первое место в истории по количеству неудачных пенальти на чемпионатах мира. Помимо Месси свои шансы не использовали Фернандо Патерностер в 1930 году и Ариэль Ортега в 2002-м. По три промаха в разные годы допускали бразильцы, итальянцы, мексиканцы, поляки и шведы.

Сборные, которые не забивали больше двух пенальти на чемпионатах мира

Команда Игроки (годы промахов) Промахи Аргентина Фернандо Патерностер (1930), Ариэль Ортега (2002), Лионель Месси (2018, 2022) 4 Бразилия Патеско (1938), Валдемар де Брито (1950), Зико (1986) 3 Италия Антонио Кабрини (1982), Алессандро Альтобелли (1986), Джанлука Виалли (1990) 3 Мексика Мануэль Росас (1930), Уго Санчес (1986), Омар Браво (2006) 3 Польша Казимеж Дейна (1978), Мачей Журавски (2002), Роберт Левандовски (2022) 3 Швеция Нильс Лидхольм (1958), Стаффан Таппер (1974), Хенрик Ларссон (2006) 3

С ударом Месси справился Войцех Щенсны, для которого это спасение стало уже вторым в Катаре. Во втором туре вратарь сборной Польши не позволил переиграть себя саудовцу Салему Аль-Давсари. Ранее только трем вратарям в истории удавалось отбить более одного пенальти. Причем поляк Ян Томашевски и американец Брэд Фридель совершили по два спасения на одном турнире, а испанец Икер Касильяс — на двух разных, причем оба раза на стадии плей-офф.

Вратари, которые не пропустили более одного пенальти на чемпионатах мира

Вратарь Год Команда Матч Пенальтист Хенок Абрахамссон 1938 Швеция Куба — 8:0 Томас Фернандес (отбил) Бразилия — 2:4 Патеско (мимо) Ян Томашевски 1974 Польша Швеция — 1:0 Стаффан Таппер (отбил) ФРГ — 0:1 Уле Хеннес (отбил) Тони Меола 1990 США Чехословакия — 1:5 Михал Билек (отбил) Италия — 0:1 Джанлука Виалли (штанга) Андони Субисаррета 1990 Испания Уругвай — 0:0 Рубен Соса (мимо) Бельгия — 2:1 Энцо Шифо (штанга) Брэд Фридель 2002 США Корея — 1:1 Ли Ыль Ен (отбил) Польша — 1:3 Мачей Журавски (отбил) Икер Касильяс 2002 Испания Ирландия — 1:1 (пен. — 3:2) Иан Харт (отбил) 2010 Парагвай — 1:0 Оскар Кардосо (отбил) Каспер Шмайхель 2018 Дания Перу — 1:0 Кристиан Куэва (отбил) Хорватия — 1:1 (пен. — 2:3) Лука Модрич (отбил) Войцех Щенсны 2022 Польша Сауд.Аравия — 2:0 Салем Аль-Давсари (отбил) Аргентина — 0:2 Лионель Месси (отбил)

По числу отраженных пенальти Польша, представленная в списке только Томашевски и Щенсны занимает третье место в истории. Чаще ликвидировать 11-метровую угрозу получалось только у голкиперов сборных Испании (тут помимо Касильяса отличился Андони Субисаррета, который пенальти не отбивал, но соперников сбивал) и США — по пять.

Команды, которые не пропустили более двух пенальти на чемпионатах мира