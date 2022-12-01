Месси и Щенсны повторили рекорды чемпионатов мира
В конце первого тайма матча чемпионата мира-2022 против сборной Польши аргентинский нападающий Лионель Месси заработал 11-метровый, но не смог его реализовать. Форвард оказался всего вторым футболистом в истории чемпионатов мира, которому дважды не удалось забить пенальти.
Первый промах лидер сборной Аргентины допустил четыре года назад в игре с Исландией, не сумев переиграть Ханнеса Тоура Халльдоурссона. Помимо него дважды терпел неудачу Асамоа Гьян. В 2006 году ганец проиграл дуэль Петру Чеху, а в 2010-м попал в перекладину на последней минуте дополнительного времени в матче против Уругвая.
Сборная Аргентины вышла на первое место в истории по количеству неудачных пенальти на чемпионатах мира. Помимо Месси свои шансы не использовали Фернандо Патерностер в 1930 году и Ариэль Ортега в 2002-м. По три промаха в разные годы допускали бразильцы, итальянцы, мексиканцы, поляки и шведы.
Сборные, которые не забивали больше двух пенальти на чемпионатах мира
|
Команда
|
Игроки (годы промахов)
|
Промахи
|
Аргентина
|
Фернандо Патерностер (1930), Ариэль Ортега (2002), Лионель Месси (2018, 2022)
|
4
|
Бразилия
|
Патеско (1938), Валдемар де Брито (1950), Зико (1986)
|
3
|
Италия
|
Антонио Кабрини (1982), Алессандро Альтобелли (1986), Джанлука Виалли (1990)
|
3
|
Мексика
|
Мануэль Росас (1930), Уго Санчес (1986), Омар Браво (2006)
|
3
|
Польша
|
Казимеж Дейна (1978), Мачей Журавски (2002), Роберт Левандовски (2022)
|
3
|
Швеция
|
Нильс Лидхольм (1958), Стаффан Таппер (1974), Хенрик Ларссон (2006)
|
3
С ударом Месси справился Войцех Щенсны, для которого это спасение стало уже вторым в Катаре. Во втором туре вратарь сборной Польши не позволил переиграть себя саудовцу Салему Аль-Давсари. Ранее только трем вратарям в истории удавалось отбить более одного пенальти. Причем поляк Ян Томашевски и американец Брэд Фридель совершили по два спасения на одном турнире, а испанец Икер Касильяс — на двух разных, причем оба раза на стадии плей-офф.
Вратари, которые не пропустили более одного пенальти на чемпионатах мира
|
Вратарь
|
Год
|
Команда
|
Матч
|
Пенальтист
|
Хенок Абрахамссон
|
1938
|
Швеция
|
Куба — 8:0
|
Томас Фернандес (отбил)
|
|
|
|
Бразилия — 2:4
|
Патеско (мимо)
|
Ян Томашевски
|
1974
|
Польша
|
Швеция — 1:0
|
Стаффан Таппер (отбил)
|
|
|
|
ФРГ — 0:1
|
Уле Хеннес (отбил)
|
Тони Меола
|
1990
|
США
|
Чехословакия — 1:5
|
Михал Билек (отбил)
|
|
|
|
Италия — 0:1
|
Джанлука Виалли (штанга)
|
Андони Субисаррета
|
1990
|
Испания
|
Уругвай — 0:0
|
Рубен Соса (мимо)
|
|
|
|
Бельгия — 2:1
|
Энцо Шифо (штанга)
|
Брэд Фридель
|
2002
|
США
|
Корея — 1:1
|
Ли Ыль Ен (отбил)
|
|
|
|
Польша — 1:3
|
Мачей Журавски (отбил)
|
Икер Касильяс
|
2002
|
Испания
|
Ирландия — 1:1 (пен. — 3:2)
|
Иан Харт (отбил)
|
|
2010
|
|
Парагвай — 1:0
|
Оскар Кардосо (отбил)
|
Каспер Шмайхель
|
2018
|
Дания
|
Перу — 1:0
|
Кристиан Куэва (отбил)
|
|
|
|
Хорватия — 1:1 (пен. — 2:3)
|
Лука Модрич (отбил)
|
Войцех Щенсны
|
2022
|
Польша
|
Сауд.Аравия — 2:0
|
Салем Аль-Давсари (отбил)
|
|
|
|
Аргентина — 0:2
|
Лионель Месси (отбил)
По числу отраженных пенальти Польша, представленная в списке только Томашевски и Щенсны занимает третье место в истории. Чаще ликвидировать 11-метровую угрозу получалось только у голкиперов сборных Испании (тут помимо Касильяса отличился Андони Субисаррета, который пенальти не отбивал, но соперников сбивал) и США — по пять.
Команды, которые не пропустили более двух пенальти на чемпионатах мира
|
Команда Вратари (годы)
|
Промахи
|
|
Испания
|
Рикардо Самора (1934), Андони Субисаррета (1990-2), Икер Касильяс (2002, 2010)
|
5
|
США
|
Фрэнк Борги (1950), Тони Меола (1990-2), Брэд Фридель (2002-2)
|
5
|
Польша
|
Ян Томашевски (1974-2), Войцех Щенсны (2022-2)
|
4
|
Франция
|
Алекс Тепо (1930), Клод Абб (1958), Жоэль Батс (1986)
|
3
|
Швейцария
|
Эжен Парлье (1954), Диего Бенальо (2014), Брайан Руис (2018)
|
3
|
Швеция
|
Хенок Абрахамссон (1938-2), Магнус Хедман (2002)
|
3