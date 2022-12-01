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Месси и Щенсны повторили рекорды чемпионатов мира

Кирилл Бурдаков
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30 ноября. Лионель Месси против Войцеха Щенсны.
Фото Global Look Press

В конце первого тайма матча чемпионата мира-2022 против сборной Польши аргентинский нападающий Лионель Месси заработал 11-метровый, но не смог его реализовать. Форвард оказался всего вторым футболистом в истории чемпионатов мира, которому дважды не удалось забить пенальти.

Первый промах лидер сборной Аргентины допустил четыре года назад в игре с Исландией, не сумев переиграть Ханнеса Тоура Халльдоурссона. Помимо него дважды терпел неудачу Асамоа Гьян. В 2006 году ганец проиграл дуэль Петру Чеху, а в 2010-м попал в перекладину на последней минуте дополнительного времени в матче против Уругвая.

Сборная Аргентины вышла на первое место в истории по количеству неудачных пенальти на чемпионатах мира. Помимо Месси свои шансы не использовали Фернандо Патерностер в 1930 году и Ариэль Ортега в 2002-м. По три промаха в разные годы допускали бразильцы, итальянцы, мексиканцы, поляки и шведы.

Сборные, которые не забивали больше двух пенальти на чемпионатах мира

Команда

Игроки (годы промахов)

Промахи

Аргентина

Фернандо Патерностер (1930), Ариэль Ортега (2002), Лионель Месси (2018, 2022)

4

Бразилия

Патеско (1938), Валдемар де Брито (1950), Зико (1986)

3

Италия

Антонио Кабрини (1982), Алессандро Альтобелли (1986), Джанлука Виалли (1990)

3

Мексика

Мануэль Росас (1930), Уго Санчес (1986), Омар Браво (2006)

3

Польша

Казимеж Дейна (1978), Мачей Журавски (2002), Роберт Левандовски (2022)

3

Швеция

Нильс Лидхольм (1958), Стаффан Таппер (1974), Хенрик Ларссон (2006)

3

С ударом Месси справился Войцех Щенсны, для которого это спасение стало уже вторым в Катаре. Во втором туре вратарь сборной Польши не позволил переиграть себя саудовцу Салему Аль-Давсари. Ранее только трем вратарям в истории удавалось отбить более одного пенальти. Причем поляк Ян Томашевски и американец Брэд Фридель совершили по два спасения на одном турнире, а испанец Икер Касильяс — на двух разных, причем оба раза на стадии плей-офф.

Вратари, которые не пропустили более одного пенальти на чемпионатах мира

Вратарь

Год

Команда

Матч

Пенальтист

Хенок Абрахамссон

1938

Швеция

Куба — 8:0

Томас Фернандес (отбил)

Бразилия — 2:4

Патеско (мимо)

Ян Томашевски

1974

Польша

Швеция — 1:0

Стаффан Таппер (отбил)

ФРГ — 0:1

Уле Хеннес (отбил)

Тони Меола

1990

США

Чехословакия — 1:5

Михал Билек (отбил)

Италия — 0:1

Джанлука Виалли (штанга)

Андони Субисаррета

1990

Испания

Уругвай — 0:0

Рубен Соса (мимо)

Бельгия — 2:1

Энцо Шифо (штанга)

Брэд Фридель

2002

США

Корея — 1:1

Ли Ыль Ен (отбил)

Польша — 1:3

Мачей Журавски (отбил)

Икер Касильяс

2002

Испания

Ирландия — 1:1 (пен. — 3:2)

Иан Харт (отбил)

2010

Парагвай — 1:0

Оскар Кардосо (отбил)

Каспер Шмайхель

2018

Дания

Перу — 1:0

Кристиан Куэва (отбил)

Хорватия — 1:1 (пен. — 2:3)

Лука Модрич (отбил)

Войцех Щенсны

2022

Польша

Сауд.Аравия — 2:0

Салем Аль-Давсари (отбил)

Аргентина — 0:2

Лионель Месси (отбил)

По числу отраженных пенальти Польша, представленная в списке только Томашевски и Щенсны занимает третье место в истории. Чаще ликвидировать 11-метровую угрозу получалось только у голкиперов сборных Испании (тут помимо Касильяса отличился Андони Субисаррета, который пенальти не отбивал, но соперников сбивал) и США — по пять.

Команды, которые не пропустили более двух пенальти на чемпионатах мира

Команда Вратари (годы)

Промахи

Испания

Рикардо Самора (1934), Андони Субисаррета (1990-2), Икер Касильяс (2002, 2010)

5

США

Фрэнк Борги (1950), Тони Меола (1990-2), Брэд Фридель (2002-2)

5

Польша

Ян Томашевски (1974-2), Войцех Щенсны (2022-2)

4

Франция

Алекс Тепо (1930), Клод Абб (1958), Жоэль Батс (1986)

3

Швейцария

Эжен Парлье (1954), Диего Бенальо (2014), Брайан Руис (2018)

3

Швеция

Хенок Абрахамссон (1938-2), Магнус Хедман (2002)

3
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Войцех Щенсны
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
0
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