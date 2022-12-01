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Промах Месси и страсть Аргентины. История с непредсказуемой развязкой

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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30 ноября. Польша — Аргентина — 0:2. Лионель Месси не забивает пенальти.
Фото Reuters
В среду Лео не забил пенальти в матче с Польшей, но его команда все равно победила (2:0) и заняла первое место в своей группе. Однако перспективы «альбиселесте» на ЧМ-2022 по-прежнему вызывают вопросы.
Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
0:2
Аргентина

Еще до старта чемпионата мира сборная Аргентины притягивала к себе внимание множества нейтральных болельщиков. Летом 2021-го эта банда выиграла Кубок Америки, затем растоптала чемпионов Европы итальянцев в Финалиссиме. Естественно, перед ЧМ в Катаре эти события вдохнули новую жизнь в извечный вопрос — повторит ли Месси подвиг Марадоны?

30&nbsp;ноября. Польша&nbsp;&mdash; Аргентина&nbsp;&mdash; 0:2. Футболисты сборной Аргентины. Месси не забил пенальти, но Аргентина первая. Поляки вползли в плей-офф с бездарной игрой

Команда и правда подобралась что надо. Нынешний состав чем-то напоминает тот, что был в 1986-м: есть один герой, на кристаллизацию гения которого работают десять партнеров. В общем, следить за «альбиселесте» многим интересно априори.

И аргентинцы не разочаровали голодного до острого сюжета зрителя, в 1-м туре смачно хлопнувшись в лужу против записного аутсайдера группы Саудовской Аравией. Но, как оказалось, лишь для интриги, чтобы в следующем матче Месси забил победный гол и оставил стране шансы на выход из группы. Ну а в последнем туре написала еще один сценарий для триллера.

Вообще Аргентина и на прошлом чемпионате мира устроила драму еще на групповом этапе. После ничьей с Исландией и поражения 0:3 от Хорватии лишь в последнем туре Месси и Маркос Рохо выцарапали путевку в плей-офф. На этот раз пройти дальше получилось без такой дозы валидола, но нервная развязка в квартете получилась и без аргентинцев. До последней минуты Мексика сохраняла шансы обогнать поляков — нужно было просто забить третий гол Саудовской Аравии или ждать, когда кто-то из «альбиселесте» прошьет-таки Щенсны еще разок. Но Мартинес и Тальяфико «отказывались» реализовывать свои моменты, зато саудовец Аль-Давсари, тот самый, что не забил пенальти Польше в предыдущем туре, забетонировал для нее место в плей-офф неожиданным мячом на 95-й минуте.

30 ноября. Польша — Аргентина — 0:2. Футболисты сборной Аргентины. Фото Reuters
30 ноября. Польша — Аргентина — 0:2. Футболисты сборной Аргентины.
Фото Reuters

В общем, там, где Аргентина — страсть и огонь. Еще больше атмосферы добавляют ее фанаты, пожалуй, самые яркие и громкие на этом ЧМ. Они первые, кто устроил в Катаре сумасшествие по ходу футбольного матча, превратив собранный из контейнеров посреди пустыни стадион в филиал «Ла Бомбонеры». Каждая игра аргентинцев в Катаре превратилась в шоу, и это наверняка примагнитило к ним еще больше внимания.

Супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо с&nbsp;сыном на&nbsp;игре сборных Аргентины и&nbsp;Польши.

Но что представляет из себя сборная Аргентины, если отринуть эмоции и постараться взглянуть на ситуацию трезво? «Альбиселесте» попали в группу, где были однозначными фаворитами — уровень всех трех оппонентов явно ниже. И с каждым из них испытали проблемы того или иного масштаба. Саудовцы наказали за нереализованные моменты двумя хлесткими ударами, мексиканцы на равных бодались больше часа. К 3-му туру аргентинцы раскочегарились, но и тут имели тотальное преимущество во многом из-за слишком опасливой манеры вжавшихся в штрафную поляков.

30&nbsp;ноября. Польша&nbsp;&mdash; Аргентина&nbsp;&mdash; 0:2. Польша трусливо обороняла 0:2 с Аргентиной, чтобы выйти в плей-офф по правилу фэйр-плей. Что это такое?

Ни одна из этих сборных не способна сыграть с Аргентиной на встречных курсах — запрессовать, капитально выключить Месси, жестко наказать за расхлябанность в обороне. Тест-драйв группового этапа команда Лионеля Скалони прошла со скрипом, ее уязвимые места стали очевидны даже для многих болельщиков, что уж говорить про экспертов и тренеров потенциальных соперников в плей-офф. Хватит ли южноамериканцам голого мастерства и страсти в противостояниях с более статусными сборными?

Кажется, именно в этом вопросе разгадка финала захватывающего аргентинского сюжета.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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