Месси — о скандальном видео с футболкой сборной Мексики: «Это было недоразумение»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал скандальное видео из раздевалки команды после победы над Мексикой на чемпионате мира-2022.

«Это было недоразумение. Любому, кто знает меня, известно, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», — цитирует TUDN Месси.

На видео, опубликованном после победы сборной Аргентины над командой Мексики (2:0) Месси развязывает шнурки на бутсах и вытягивая ногу, чтобы ее снять, задевает футболку одного из игроков Мексики.