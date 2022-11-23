Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Австралия

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1). После игры ему вручили памятный приз.

23-летний француз отыграл всю встречу и отметился голом и голевой передачей.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).