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Сегодня, 03:08

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Австралия

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1). После игры ему вручили памятный приз.

23-летний француз отыграл всю встречу и отметился голом и голевой передачей.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Австралии по футболу
Сборная Франции по футболу
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