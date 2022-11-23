Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 02:57

Люка Эрнандез пропустит остаток чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Люка Эрнандез.
Фото Global Look Press

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез пропустит остаток чемпионата мира-2022 из-за травмы крестообразной связки правого колена, полученной в матче против Австралии (4:1).

На 13-й минуте встречи игрок «Баварии» был заменен на брата Тео Эрнандеза. Как сообщает L'Equipe, 26-летний француз не сможет сыграть в оставшихся матчах турнира.

У главного тренера французской команды Дидье Дешама с вечера понедельника больше нет возможности вызвать игрока на замену Эрнандезу.

Ранее сборная Франции лишилась из-за травм Карима Бензема, Кристофера Нкунку, Поля Погба, Преснеля Кимпембе, Н'Голо Канте и Майка Меньяна.

Люка Эрнандес
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
1
0
Читайте также
Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
В США уличили Запад в желании помешать Украине вести переговоры с РФ
Илон Маск обвинил AP в публикации фейков о ЧП с ракетами в Польше
Минфин США сделал ряд исключений из санкций в отношении нефти из РФ
Что делать молодым ученым в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Дешам не считает, что рекорд Анри давит на Жиру
Дешам рассказал, кто заменит Люка Эрнандеза в сборной Франции
Компани — о Роналду: «Нам нужны игроки, которые умеют бегать»
Арнольд назвал причины поражения Австралии от Франции на ЧМ-2022
Жиру после матча с Австралией рассказал, что нужно улучшить сборной Франции
Мбаппе повторил рекорд чемпионатов мира 52-летней давности
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дешам рассказал, кто заменит Люка Эрнандеза в сборной Франции

Оливье Жиру — о рекорде по голам за сборную Франции: «Я не намерен останавливаться на достигнутом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости