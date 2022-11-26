Гризманн: «Все игроки Франции приложили максимум усилий. Было очень важно победить Данию»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Данией (2:1) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

«Мы знали, что это будет сложная игра, мы дважды проиграли им в Лиге Наций. Мы много работали, все вместе. Все работали хорошо. Это очень важная победа», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

Также 31-летний футболист высказался о том, что сравнялся с Зинедином Зиданом по количеству голевых передач за сборную Франции.

«Я очень горжусь этим. Но сегодня все приложили максимум усилий. Было очень важно победить и пройти квалификацию», — сказал Гризманн.

Сборная Франции благодаря победе над Данией обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Заключительный матч группового турнира французы проведут 30 ноября против Туниса. Датчане в этот же день встретятся с Австралией. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.