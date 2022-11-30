Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:40

Австралия — Дания: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен.
Фото Global Look Press

В среду, 30 ноября, сборная Австралии сыграет против Дании в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 18.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались во время чемпионата мира-2018 в России, матч завершился вничью 1:1. Всего команды играли друг с другом четыре раза.

ЧМ&nbsp;2022: матчи 30&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Онлайн-трансляция 30 ноября

Турнирное положение в группе D:

1 Франция — 6 очков, Австралия — 3, Дания — 1, Тунис — 1.

Следить за матчем Австралия — Дания вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Австралия
Дания

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Дании по футболу
0
Читайте также
Дайте фигуристам заработать, как футболистам! Почему чемпионат России надо перенести?
Овечкин побил вечный рекорд Гретцки! Никто в истории НХЛ не забивал на выезде больше
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тунис — Франция: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Мбаппе и Гризманн начнут матч с Тунисом на скамейке запасных
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости