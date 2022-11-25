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Сегодня, 06:26

Португалия — Гана — четвертый матч в истории ЧМ, когда команды забили 5 голов во втором тайме после безголевой первой половины

Руслан Минаев
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Сборная Португалии обыграла Гану в матче группового турнира чемпионата мира 2022 года со счетом 3:2.

Все голы были забиты во втором тайме. Таким образом, это матч стал четвертым в истории чемпионатов мира, в котором было забито, как минимум 5 голов во втором тайме, после безголевого первого тайма.

Ранее такое происходило в матче Польша — Перу (5:1) в 1982 году, Нидерланды — Бразилия (2:3) в 1994 и Бельгия — Япония (3:2) в 2018.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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