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Сегодня, 04:44

Роналдо сдал положительный тест на коронавирус

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо пропустил стартовый матч бразильцев на чемпионате мира-2022 против Сербии (2:0).

Как сообщает Globo Esporte, 46-летний бразилец сдал положительный тест на коронавирус, поэтому был изолирован в отеле. Он чувствует себя в порядке, у него симптомы гриппа.

Сам Роналдо сообщил в социальных сетях, что со среды у него начались симптомы, и он решил пройти тест в этот четверг утром в Катаре. Также он добавил, что будет изолирован в гостиничном номере до начала следующей недели.

«Прошлой ночью у меня были легкие симптомы гриппа. Я не слишком волновался, но этим утром я проснулась с легкими симптомами гриппа. В итоге я прошел тест на Covid-19, чтобы развеять сомнения, и получил положительный результат. Следующие пять дней я буду изолирован в своем гостиничном номере. Все хорошо. Я должен был смотреть матч на стадионе», — написал Роналдо.

Роналдо
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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