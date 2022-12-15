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Сегодня, 17:00

Марле объяснил, за счет чего Аргентина может обыграть Францию в финале ЧМ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Франции Стив Марле в комментарии для «СЭ» оценил шансы сборной в финале чемпионата мира против Аргентины.

«Против Аргентины, очевидно, будет намного сложнее, потому что у них есть очень большие индивидуальности (Месси среди прочих), они также выдают очень большую коллективную силу. Аргентина обладает большей атакующей мощью, если сравнивать со всеми нашими соперниками с начала этого чемпионата мира. Мы должны будем выложиться на 100 процентов, и чтобы наши футболисты Мбаппе, Гризманн, Дембеле сыграли как можно лучше», — сказал Марле «СЭ».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало в 18.00 мск.

В полуфинальной встрече аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0. Французы оказались сильнее Марокко (2:0).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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