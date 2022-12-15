Экс-игрок сборной Франции Марле считает блеск и ум Дешама ключом к победе над Марокко

Бывший игрок сборной Франции Стив Марле в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной над Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре (2:0).

«Мы очень хорошо начали матч против Марокко, логично, что мы забили очень рано в игре, поэтому мы смогли отдать мяч соперникам, заставить их играть и тем самым оставлять за собой пространства. Мы проявили терпение, и замены Дидье Дешама также принесли свои плоды, когда в последние полчаса в игру были введены Тюрам и Коло Муани. Эта победа была достигнута благодаря блеску и уму главного тренера», — сказал Марле «СЭ».

18 декабря состоится финальный матч ЧМ-2022, в котором сыграют Аргентина и Франция. Начало — в 18.00 мск.