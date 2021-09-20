Малафеев высказался о расширенном составе сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» возвращение Дениса Глушакова и Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.
«Что касается Дзюбы, то тренер заметил, что он набрал нужные кондиции. Используется максимальное количество игроков, которые могли бы принести пользу. Если говорить о Глушакове, то он своей игрой, невзирая на возраст, показывает, что он в хороших кондициях.
Удивил отчасти вызов Лунева, но не думаю, что Андрей будет играть. Если все будет в порядке с Гильерме, то он будет первым вратарем. К остальным вратарям Кафанов будет присматриваться. Расширенный список сформирован. На данный момент, видимо, это одни из лучших игроков, которые могли бы в данных матчах помочь сборной России решить задачи", — сказал Малафеев «СЭ».
Сегодня, 20 сентября, был опубликован расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.
В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду
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